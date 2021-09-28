Давыденко рассказал, как тренировался с 17-летним Джоковичем
- РИА Новости
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«Помню, что я был в топ-10, готовился к турниру в Риме. Итальянец Риккардо Пьятти — коуч Шараповой — тогда работал с Джоковичем. Новак только-только начинал, молодой был. Даже ещё не играл тысячники в Риме. Он или просто тренировался, или играл квалификацию. Помню, что я бью-бью, а он всё тащит, как стена. Тогда ему было 17 лет. Ну молодой и молодой. А проходит год, и он как выстреливает в десятку. Неожиданный момент», — сказал Давыденко в интервью Eurosport.
34-летний Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема и первой ракеткой мира.
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