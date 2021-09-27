Кержаков: стоит отметить уровень игроков ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков после поражения от московского ЦСКА (0:2) отметил разницу в классе между командами.

«В первом тайме мы неплохо оборонялись, не позволяли сопернику создать что-либо серьёзное у наших ворот, за исключением одного момента. Не скажу, что это был явный момент. Хорошая передача, неразбериха среди наших игроков — всё это привело к тому, что мы стали проигрывать 0:1. Думаю, это и предопределило ход матча. Можно сказать, что игра шла до забитого гола. К сожалению, не мы его забили. Стоит также отметить уровень индивидуального мастерства футболистов ЦСКА. По сравнению с нашей командой заметна разница в классе. Мы допускаем много невынужденных ошибок, больше обороняемся, тратим силы, меньше создаём моментов… Обидно, что мы не забили гол в концовке матча. Вряд ли бы перевернули игру, но болельщикам было бы приятно», — сказал тренер проигравшей команды после матча.

Также Кержаков выразил надежду, что нижегородцам позволят заполнять домашний стадион хотя бы на 30%.

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