Ротенберг не исключил, что о победе сборной России по хоккею на ОИ-2018 будет снят фильм

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг не исключил, что о победе сборной России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане будет снят фильм.
Ротенберг не исключил, что о победе сборной России по хоккею на ОИ-2018 будет снят фильм
  • РИА Новости

«Мы когда-то подумаем раскрыть все секреты, как это всё происходило. Может быть, нужно поговорить со сценаристами и сделать даже фильм. Мы были близки к тому, чтобы не выиграть. А в истории остаётся только победа. Нужно поговорить с Олегом Валерьевичем Знарком, обсудим это», — цитирует ТАСС Ротенберга.

Российские хоккеисты в финале Олимпиады в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3 сравняв счёт за 56 секунд до окончания третьего периода. В этот момент подопечные Олега Знарка играли в меньшинстве и сняли вратаря, чтобы уравнять составы.

Ранее Ротенберг заявил, что чемпионаты мира и Олимпиады будут проходить на площадках канадского образца.

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