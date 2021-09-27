Чесноков удивлён решению Медведева принять участие в Кубке Кремля

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался по поводу участия Даниила Медведева — второй ракетки мира — в турнире Кубок Кремля.

«Удивительно, что все наши лучшие теннисисты будут участвовать в Кубке Кремля. Мне кажется, что турнир получится достаточно насыщенным. Но для меня это неожиданность, ведь в это время есть другие турниры. Было бы неплохо, если бы кто-то из наших был на другом соревновании. Слишком их много здесь. Медведев последнее время не играл на Кубке Кремля — вот уж неожиданность, что он согласился. Мне бы хотелось видеть достаточно сильных иностранцев. Если четверо россиян будут в полуфиналах друг с другом играть, то получится чемпионат России», — приводит слова Чеснокова Metaratings.

Кубок Кремля пройдёт с 18 по 24 октября 2021 года в Москве.

Ранее сообщалось, что Хуркач поднялся на восьмую строчку в чемпионской гонке ATP.