Медведев и Рублёв попали в топ-10 чемпионской гонки ATP

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Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в топ-10 обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 27 сентября.
Медведев и Рублёв попали в топ-10 чемпионской гонки ATP
  • © AP

Медведев идёт на втором месте, набрав 6380 баллов, а Рублёв располагается на пятой позиции с 4030 баллами.

Лидирует в чемпионской гонке по-прежнему серб Новак Джокович (8370).

Россияне Аслан Карацев (1895) и Карен Хачанов (1150) на 12-й и 26-й строчке соответственно.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на десятую строчку в обновлённой версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) от 27 сентября.

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