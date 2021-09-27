Медведев и Рублёв попали в топ-10 чемпионской гонки ATP

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в топ-10 обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 27 сентября.

Медведев идёт на втором месте, набрав 6380 баллов, а Рублёв располагается на пятой позиции с 4030 баллами.

Лидирует в чемпионской гонке по-прежнему серб Новак Джокович (8370).

Россияне Аслан Карацев (1895) и Карен Хачанов (1150) на 12-й и 26-й строчке соответственно.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на десятую строчку в обновлённой версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) от 27 сентября.