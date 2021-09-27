Гвардиола признался, что не знает, как остановить нападение ПСЖ

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о линии атаки ПСЖ накануне матча с парижанами в Лиге чемпионов УЕФА.
Гвардиола признался, что не знает, как остановить нападение ПСЖ
  • Reuters

«Учитывая их мастерство, я не знаю, что надо сделать, чтобы их остановить, честно. Им нужно время, чтобы сыграться, но обычно его не дают. Конечно, их мастерство никуда не делось. На протяжении многих лет у ПСЖ выдающиеся футболисты и тренеры. Они добиваются успеха в Лиге 1, кубках, а также в Европе. Мы осознаём, насколько тяжело будет. В то же время мы постараемся добиться своего. Уровень Месси говорит сам за себя, его незачем описывать. То, чего он добился, более чем феноменально. Его переход в ПСЖ стал в какой-то степени сюрпризом для всех, трудно было представить подобное несколько лет назад, но это произошло. Футбол непредсказуем, как и жизнь. Уверен, что он будет счастлив в Париже», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Лионель Месси перешёл из «Барселоны» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Ранее Месси отреагировал на победу сборной Аргентины над командой России на ЧМ по мини-футболу.

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