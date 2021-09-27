Почеттино прокомментировал конфликт между Мбаппе и Неймаром

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал конфликт между нападающими парижского клуба Неймаром и Килианом Мбаппе.
Почеттино прокомментировал конфликт между Мбаппе и Неймаром
  • Reuters

«Мбаппе и Неймар — два фантастических парня. В футболе такие вещи случаются. Здесь цель — победить. Инцидент наделал много шума за пределами клуба, но внутри ничего не было», — цитирует Почеттино L'Équipe.

Он отметил, что футболисты уже общаются на тренировке и даже шутят. Почеттино заявил, что поговорил с Неймаром и Мбаппе.

В матче восьмого тура Лиги 1 с «Монпелье» Мбаппе после замены возмутился действиями своего одноклубника. По словам француза, Неймар ему не пасовал в матче.

Встреча завершилась победой ПСЖ со счётом 2:0.

Ранее Мбаппе был недоволен действиями своего партнёра по команде Неймара.

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