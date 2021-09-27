Во владимирском «Торпедо» считают, что фанатов «Шинника» задержали перед матчем по делу
- ©официальный сайт ФНЛ
Он отметил, что фанаты должны нормально себя вести, изначально принимающая сторона всё подготовила и открыла сектор для их приезда.
«Наши представители вызваны в ФНЛ. Завтра будет обсуждение произошедшей ситуации. Больше мы никак реагировать на это не планируем», — цитирует Акимова Sport24.
По его мнению, поведение болельщиков было неадекватным и теперь в ситуации должны разбираться непосредственно правоохранительные органы.
«Ярославских болельщиков задержали за дело. Если им предъявят обвинения в нарушении правил дорожного движения — это будет самый хороший вариант», — добавил тренер.
Болельщики «Шинника» были задержаны 26 сентября перед матчем ФНЛ-2 во Владимире. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу ярославской команды. В руководстве ФНЛ совместно с «Шинником» на данный момент выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее тренер владимирского «Торпедо» высказался о задержаниях фанатов «Шинника» перед матчем.