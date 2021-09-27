Тренер владимирского «Торпедо» высказался о задержаниях фанатов «Шинника» перед матчем

Главный тренер владимирского «Торпедо» Александр Акимов прокомментировал массовые задержания болельщиков ярославского «Шинника» перед матчем второй Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2).

«Мы ждали болельщиков в нормальном, адекватном виде. Правильно сделали правоохранители, что их задержали», — цитирует Акимова издание «Владимирские новости».

По его мнению, ярославским фанатам не стоило ходить с зажжёнными фаерами около памятника архитектуры.

«Они не поболеть хотели вовсе. Сначала погром в Муроме устроили, а потом к нам приехали», — добавил специалист.

Болельщики «Шинника» были задержаны 26 сентября перед матчем ФНЛ-2 во Владимире. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу ярославской команды.

Ранее сообщалось, что ФНЛ выясняет обстоятельства массового задержания болельщиков «Шинника».