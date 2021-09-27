Бывший хоккеист ЦСКА, «Амура» и «Динамо» Попугаев завершил карьеру

Российский хоккеист Никита Попугаев объявил о завершении карьеры.

«Чем попахивает, братец? Легендарный день, новый день. Ребят, 100 сообщений получил от вас: «Где контракт, где команда, куда двигаешься?» Официально заявляю: я закончил, решил попробовать себя в чём-то новом», — написал Попугаев в Instagram.

Он также попросил поддержки в оценке видео.

22-летний игрок защищал цвета многих клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он выступал за ЦСКА, «Амур», московское «Динамо» и «Нефтехимик».

На счету Попугаева 78 матчей в КХЛ.

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