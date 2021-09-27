Авербух рассказал, есть ли конфликт между Загитовой и Медведевой

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал участие Алины Загитовой и Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период».

«Что же касается Загитовой и Медведевой, никакого конфликта между ними нет. У каждой в этом проекте своя роль. Алина остаётся ведущей, она заметно выросла за прошлый сезон в профессиональном плане. Женя решила попробовать встать в пару, за что я очень ей благодарен, поскольку для неё это новый опыт», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

Напомним, что Евгения Медведева выступит на шоу в паре с блогером Даней Милохиным, в то время как Алина Загитова вновь станет ведущей проекта.

Ранее Медведева оценила партнёра по «Ледниковому периоду» Даню Милохина.