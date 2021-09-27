«Чемпионат»: «Марсель» зимой хотел купить Магкеева у «Локомотива»

«Марсель» рассматривал возможность приобретения полузащитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева в предстоящее зимнее трансферное окно.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, защитник произвёл впечатление на тренера «Марселя» Хорхе Сампаоли в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что Магкеев получил травму во встрече девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками», покинув поле на носилках на 78-й минуте. Позже у него был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.