В АМФР назвали удовлетворительным выступление сборной России на чемпионате мира

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Президент ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев прокомментировал поражение национальной команды страны в четвертьфинале чемпионата мира от Аргентины (1:1, 4:5 пен).

«Аргентинцы стоят перед нами как занавес. Вся команда хорошо выполнила план на игру, мы могли побеждать в основное и дополнительное время, но серия пенальти… Тем не менее можно признать нашу игру достойной. Мы могли одержать победу над Аргентиной, но, к сожалению, едем домой. Я бы оценил нашу работу на турнире так: мы не проиграли ни одного матча, а здесь была серия пенальти. В общем, можно признать результат удовлетворительным. Хотел бы поблагодарить наш тренерский штаб, игроков, РФС и СМИ. Мы играли без флага и гимна, однако наша команда была крепка духом, не стоит опускать руки», — цитирует слова Алиева РИА Новости.

В 2016 году сборные России и Аргентины встречались в финале чемпионата мира по мини-футболу. Тогда латиноамериканцы праздновали победу в основное время со счётом 5:4. 

Ранее Журова высказалась о поражении России в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу.

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