Федотов: «Сочи» сыграл неправильно в матче с «Краснодаром»

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Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:3) в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федотов: «Сочи» сыграл неправильно в матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Мы не вышли на игру. Стоит отдать должное сопернику, который вышел на поле умирать и сражаться. Они во всех компонентах быстрее нас думали. К сожалению, мы сыграли неправильно. Пропустили быстрый мяч, тут же подоспел и второй, были хорошие моменты, могли забить и вернуться в игру, но не вышло. Медленно думали, принимали неверные решения. Будем смотреть, что мы делали не так», — заявил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что гендиректор «Краснодара» раскритиковал арбитра Безбородова после матча с «Сочи».

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