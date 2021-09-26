Шайтар высоко оценил Гран-при России «Формулы-1»

Российский автогонщик на выносливость Виктор Шайтар поделился мнением о Гран-при России «Формулы-1».

«Я бы поставил этой гонке девять баллов из десяти. Думаю, что это лучший Гран-при России, потому что в нём было всё», — цитирует Шайтара «Матч ТВ».

По его мнению, в ходе гонки в Сочи произошло много интересного. Стартовавший с четвёртой позиции британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон победил в Гран-при. Более того, за пять кругов до финиша было ещё не понятно, кто поднимется на пьедестал. Также в финальную расстановку пилотов внёс коррективы усилившийся дождь.

Гонка прошла на трассе «Сочи Автодром». Хэмилтон одержал 100-ю победу в «Формуле-1». Вторым финишировал Макс Ферстаппен из Red Bull. Третье место занял Карлос Сайнс из Ferrari.

Российский пилот Haas Никита Мазепин занял 18-е место. Его партнёр по команде Мик Шумахер не смог финишировать в гонке.

Ранее Мазепин назвал гонку в Сочи самой интересной в истории Гран-при России «Формулы-1».