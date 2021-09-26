«Арсенал» добыл третью подряд победу в АПЛ, обыграв «Тоттенхэм»

В матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» одержал победу над «Тоттенхэмом».

Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Арсенала» забивали Эмил Смит-Роу, Пьер-Эмерик Обамеянг и Букайо Сака. Единственный мяч гостей забил Сон Хын Мин.

«Арсенал» одержал третью подряд победу, набрал девять очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл третий матч подряд и опустился на 11-е место.

Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче АПЛ.