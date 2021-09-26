Фати: горжусь тем, что ношу 10-й номер в «Барселоне» после Месси

Форвард «Барселоны» Ансу Фати поделился эмоциями после матча седьмого тура Примеры с «Леванте» (3:0), а также рассказал, что для него значит выступать под номером бывшего капитана команды Лионеля Месси.

«Спасибо врачам и всем, кто прошёл через это со мной. Мы — «Барселона» и должны стремиться выиграть все турниры: Примеру, Лигу чемпионов, все соревнования. Для этого надо бороться и работать. Я горжусь тем, что ношу 10-й номер после Лео Месси. Спасибо клубу и капитанам за предоставленную возможность», — цитирует слова Фати Football-espana.

18-летний испанец вернулся на поле спустя 323 дня отсутствия из-за травмы.

Летом 2021 года «Барселону» покинул аргентинский нападающий Лионель Месси, который выступал под 10-м номером.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Леванте» в матче Примеры.