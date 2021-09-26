RMC Sport: Насри завершил карьеру
- Reuters
Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, Насри завершил карьеру из-за несправедливой допинговой дисквалификации. Отстранение от участия в матчах на полтора года изменило его отношение к игре.
В 2016 году во время переливания крови в организм футболиста попал питательный микроэлемент. Он был обвинён в применении допинга и отстранён от футбола на полтора года.
Последний клуб Насри — бельгийский «Андерлехт». Футболист присоединился к команде летом 2019 года.
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