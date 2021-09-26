Пиастри выиграл третью гонку «Формулы-2» в Сочи, Шварцман — четвёртый

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Гонщик команды «Формулы-2» Prema Racing Оскар Пиастри выиграл третью гонку в Сочи.
Пиастри выиграл третью гонку «Формулы-2» в Сочи, Шварцман — четвёртый
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Второе место занял пилот команды ART Grand Prix Тео Пуршер, третий — Джехан Дарувала из Carlin.

Российский пилот Роберт Шварцман на финише стал четвёртым. Он выступает за команду Prema Racing.

1. Оскар Пиастри (Prema Racing) — 28 кругов.

2. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +1,9.

3. Джехан Дарувала (Carlin) +12,6.

4. Роберт Шварцман (Prema Racing) +14,4.

Ранее Смоляр завершил сезон «Формулы-3» на шестом месте в общем зачёте.

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