Пиастри выиграл третью гонку «Формулы-2» в Сочи, Шварцман — четвёртый
- @OscarPiastri
Второе место занял пилот команды ART Grand Prix Тео Пуршер, третий — Джехан Дарувала из Carlin.
Российский пилот Роберт Шварцман на финише стал четвёртым. Он выступает за команду Prema Racing.
1. Оскар Пиастри (Prema Racing) — 28 кругов.
2. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +1,9.
3. Джехан Дарувала (Carlin) +12,6.
4. Роберт Шварцман (Prema Racing) +14,4.
Ранее Смоляр завершил сезон «Формулы-3» на шестом месте в общем зачёте.