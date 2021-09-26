Вернблум: я мог проигрывать грандам в АПЛ или делать это с ЦСКА в Лиге чемпионов

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, что имел возможность перейти в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Вернблум: я мог проигрывать грандам в АПЛ или делать это с ЦСКА в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«Конечно, я бы мог поехать играть в Англию. Был вариант с командой со дна таблицы, где ты никогда не побеждаешь и рискуешь вылететь. Я мог проигрывать грандам в Английской премьер-лиге или делать это с ЦСКА в Лиге чемпионов», — приводит слова Вернблума Fotbollskanalen.

По его словам, ему было довольно просто сделать этот выбор и всегда казалось, что он принял правильное решение.

«Несмотря на то что у меня были другие предложения, мне было хорошо в ЦСКА, который имел для меня значение и где я мог бороться за титулы», — сказал он.

Вернблум играл за ЦСКА с 2012 по 2018 год и завоевал с московским клубом шесть трофеев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги благодаря голу Антона Заболотного.

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