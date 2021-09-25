Витория: мы играли против команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу команды над «Уфой» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (2:0).

«Матч был сложным. Мы играли против команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь. Но наши футболисты играли с максимальной концентрацией и забили два быстрых мяча. Во втором тайме было достаточно моментов, и хоть мы и не забили, но показали хорошую игру», — сказал Витория после матча.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые поднялись на восьмую строчку, набрав 13 очков.

Ранее в «Спартаке» опровергли слухи о контактах с Николичем.