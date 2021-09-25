Фигуристка Петросян завоевала золото этапа Гран-при среди юниоров в Любляне

Россиянка Аделия Петросян стала победительницей пятого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Любляне.

Российская фигуристка набрала 210,57 балла. Второе место заняла её соотечественница Софья Самоделкина (205,67). Бронза досталась американке Линдси Торнгрен (193,77).

Обе россиянки включили в программу четверные прыжки: Петросян — тулуп, Самоделкина — тулуп и сальхов. Торнгрен попыталась исполнить тройной аксель, но он получился с многочисленными ошибками.

Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.