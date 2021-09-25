«Атлетико» потерпел первое поражение в Примере сезона-2021/22

Мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Алавесу» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла в Витории-Гастейс, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Мяч на четвёртой минуте забил Виктор Лагуардиа.

«Атлетико» потерпел первое поражение в сезоне-2021/22. Мадридский клуб (14 очков) занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Алавес» (3) одержал первую победу в сезоне. Лидирует в чемпионате «Реал» (16), который в матче седьмого тура примет 25 сентября «Вильярреал».

Ранее сообщалось, что гол Хоса принёс победу «Астон Вилле» над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.