Гол Хоса принёс победу «Астон Вилле» над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» не смог дома переиграть «Астон Виллу» в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.
Гол Хоса принёс победу «Астон Вилле» над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • Reuters

Игра, которая прошла на поле стадиона «Олд Траффорд», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победный мяч в концовке встречи забил Кортни Хос (88'). 

МЮ не смог реализовать пенальти в добавленное время. 11-метровый удар исполнял Бруно Фернандеш.

В ходе встречи главный арбитр матча Майк Дин показал три жёлтые карточки.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о перспективах в клубе украинского голкипера Андрея Лунина.

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