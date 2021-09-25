Гол Хоса принёс победу «Астон Вилле» над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
- Reuters
Игра, которая прошла на поле стадиона «Олд Траффорд», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победный мяч в концовке встречи забил Кортни Хос (88').
МЮ не смог реализовать пенальти в добавленное время. 11-метровый удар исполнял Бруно Фернандеш.
В ходе встречи главный арбитр матча Майк Дин показал три жёлтые карточки.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о перспективах в клубе украинского голкипера Андрея Лунина.