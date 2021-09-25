Кондратюк счастлив, что смог подтвердить третью квоту России на Олимпийские игры

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление на турнире Nebelhorn Trophy.

«Понимал, что выполнил свою задачу, когда два сальхова сделал. Думал, всё хорошо. Я благодарен всем и считаю честью, что меня отправили на этот турнир. И я не подвёл страну и смог подтвердить третью квоту», — цитирует Кондратюка пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Он также отметил, что несмотря на допущенные ошибки он счастлив, что смог выполнить главную задачу.

Кондратюк занял третье место на турнире и подтвердил максимальную квоту сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Ранее сообщалось, что Россия впервые в истории получила максимальную квоту в фигурном катании на Олимпийские игры.