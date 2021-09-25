Кондратюк счастлив, что смог подтвердить третью квоту России на Олимпийские игры

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Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление на турнире Nebelhorn Trophy.
Кондратюк счастлив, что смог подтвердить третью квоту России на Олимпийские игры
  • РИА Новости

«Понимал, что выполнил свою задачу, когда два сальхова сделал. Думал, всё хорошо. Я благодарен всем и считаю честью, что меня отправили на этот турнир. И я не подвёл страну и смог подтвердить третью квоту», — цитирует Кондратюка пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Он также отметил, что несмотря на допущенные ошибки он счастлив, что смог выполнить главную задачу.

Кондратюк занял третье место на турнире и подтвердил максимальную квоту сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Ранее сообщалось, что Россия впервые в истории получила максимальную квоту в фигурном катании на Олимпийские игры.

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