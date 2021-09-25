Овечкин: это мой последний шанс сыграть на Олимпиаде

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей Олимпиады в Пекине.

«Насколько важной целью является олимпийское золото в сравнении с Кубком Стэнли? Очевидно, что оно стоит в одном ряду. Похоже, это мой последний шанс сыграть на Олимпиаде, а значит, нам нужно работать, мы должны выигрывать за счёт тактики, физической подготовки и так далее», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Он добавил, что нужно воспользоваться этим шансом и достойно сыграть на Олимпиаде.

«Если бы нужно было дать прогноз, кто забьёт «золотой» гол на Олимпиаде, кого бы назвал? Сложно сказать. Пусть будет Владимир Тарасенко», — добавил Овечкин.

Овечкин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (730 голов). В июле 36-летний Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» сроком на пять лет, нападающий заработает $47,5 млн ($9,5 млн в год).

Ранее Овечкин рассказал, чем бы мог заниматься после завершения карьеры.