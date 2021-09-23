Овечкин рассказал, чем бы мог заниматься после завершения карьеры

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих планах после завершения карьеры.

«Я занимаюсь только тем, что мне нравится, и не лезу в те области, где не знаю, что надо делать. Допустим, я бы не смог быть журналистом», — цитирует Овечкина «OK!».

При этом он отметил, что после завершения карьеры, возможно, задумается об этом.

«Не смог бы быть тренером — тоже на данный момент. Хотя всё меняется», — добавил Овечкин.

По мнению хоккеиста, бывают такие случаи, когда от одного дела переходишь к другому.

Форвард перешёл в «Вашингтон» из московского «Динамо» в 2005 году.

Овечкин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (730 голов).

Ранее Овечкин поделился воспоминаниями о переезде в США.