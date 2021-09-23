Овечкин поделился воспоминаниями о переезде в США

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о первых впечатлениях после переезда из России в США в 2005 году.

«Я знал, что на меня рассчитывают, и понимал, что вокруг меня будет строиться команда, которая в будущем, дай бог, выиграет. Для меня это был стимул», — цитирует Овечкина «OК!».

По его словам, после переезда в Америку работники клуба постоянно помогали ему с бытовыми делами и выделили для него персонального помощника. В команде ему также помогал ещё один русскоязычный хоккеист Дайнюс Зубрус.

«Мы с ним ходили в магазины, рестораны, он мне рассказывал, как нужно вести себя на деловых встречах», — сказал Овечкин.

Форвард перешёл в «Вашингтон» из московского «Динамо» в 2005 году. Он был выбран столичной командой на драфте под первым номером.

Овечкин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (730 голов). От Марселя Дионна, который находится на пятой строчке, Овечкин отстаёт на одну шайбу. Возглавляет рейтинг Гретцки с 894 голами, за ним следуют Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

В июле 36-летний Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» сроком на пять лет. Соглашение рассчитано на пять лет, нападающий заработает $47,5 млн ($9,5 млн в год).

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби выразил надежду, что Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге.