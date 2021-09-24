Малком и Клаудиньо не были вызваны в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022

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Футболисты санкт-петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо оказались вне заявки сборной Бразилии на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира — 2022.
Малком и Клаудиньо не были вызваны в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022
  • Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Тите определился со списком футболистов, которые получат вызов в расположение национальной команды на матчи с Венесуэлой (8 октября), Колумбией (11 октября) и Уругваем (15 октября).

В прошлое окно сборных Малком и Клаудиньо получили вызовы, однако клуб отозвал их из расположения национальной команды, что едва не привело к запрету на участие этих футболистов в матчах с «Ахматом» и «Челси».

Ранее сообщалось, что несколько игроков «Зенита» встали на колено перед началом матча ЛЧ с «Челси».

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