Минаков сомневается, что Усик сможет нокаутировать Джошуа

Бывший чемпион Bellator в тяжёлой весовой категории, российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков поделился ожиданиями от предстоящего боя между британским боксёром Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

«Поединок продлится всю дистанцию. Энтони — бьющий и жёсткий боксёр. Александр — очень подвижный и техничный. Думаю, что Усик переиграет, потому что он активный, заряженный и мотивированный», — цитирует Минакова «Чемпионат».

Боец высказался о том, сможет ли Усик нокаутировать Джошуа.

«Сомневаюсь, что Усик сможет нокаутировать Джошуа. Но перебить на технике возможно. Нокаутировать может Энтони. Он опасен тем, что у него тяжёлый удар. Отдаю предпочтение Александру. Всё зависит от его подготовки, как качественно он её провёл», — сказал он.

Бой состоится 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На счету британца 24 победы и одно поражение в 25 боях. У украинца 18 побед в 18 поединках.

Ранее сообщалось, что Усик заработает за бой с Джошуа до €5 млн.