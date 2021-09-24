Клаудиньо ошибочно назвал «Зенит» самым титулованным клубом России

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо оценил свои первые матчи в команде.

«Всё складывается хорошо. Я играю за самый популярный и титулованный клуб России. В первых играх вписывался в игровую модель «Зенита», привыкал к манере игры партнёров. Во встрече с «Челси» в Лиге чемпионов и в игре с «Рубином» в Российской премьер-лиге был полезен команде. Сейчас я уже адаптировался», — приводит слова Клаудиньо Yahoo Esportes.

Отметим, что самым титулованным клубом в истории России является московский ЦСКА, завоевавший 20 кубков. У «Зенита» — 18 трофеев.

Клаудиньо подписал контракт с петербургским клубом 13 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал победу над ижевским «Зенитом» в матче второго тура группового этапа Кубка России.