Бывший полузащитник «Уфы» Тилл сравнил чемпионаты России и Украины

Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилл сравнил уровень чемпионатов России и Украины.

«В России крутятся гораздо большие деньги. Больше денег — больше сильных клубов. Российские команды могут позволить себе покупать сильных футболистов. Но парадокс в том, что сам уровень чемпионата России практически на одном уровне с украинским», — сказал Тилл в интервью журналу «Футбол».

Полузащитник отметил, что счастлив на Украине.

«У меня не было больших представлений об Украине. Думал, что будет похоже на Россию. Так, в принципе, и есть. Не вижу какой-то разницы между странами на бытовом уровне», — сказал он.

Тилл выступал за «Уфу» с 2018 по 2020 год.

Ранее «Уфа» одержала победу над махачкалинским «Легионом Динамо» в матче второго тура группового этапа Кубка России.