Трусова снялась с этапа Кубка России в Сызрани из-за проблем со здоровьем

Александра Трусова отказалась от участия в Кубке России по фигурному катанию в Сызрани из-за проблем со здоровьем.

«Бронзовый призёр чемпионата мира Александра Трусова не сможет выступить с произвольной программой на первом этапе Кубка России в Сызрани. Спортсменка снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем», — сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фигуристка выиграла короткую программу. За её исполнение она получила от судей 74,53 балла.

Вторая — Елизавета Туктамышева, набравшая 68,66 балла, третья — Вероника Яметова (65,49).

Произвольная программа пройдёт 24 сентября.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что важнее для Трусовой — пять безошибочных четверных в произвольной или идеальная короткая программа с тройным акселем.