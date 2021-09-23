Трусова снялась с этапа Кубка России в Сызрани из-за проблем со здоровьем

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Александра Трусова отказалась от участия в Кубке России по фигурному катанию в Сызрани из-за проблем со здоровьем.
Трусова снялась с этапа Кубка России в Сызрани из-за проблем со здоровьем
  • Reuters

«Бронзовый призёр чемпионата мира Александра Трусова не сможет выступить с произвольной программой на первом этапе Кубка России в Сызрани. Спортсменка снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем», — сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фигуристка выиграла короткую программу. За её исполнение она получила от судей 74,53 балла.

Вторая — Елизавета Туктамышева, набравшая 68,66 балла, третья — Вероника Яметова (65,49).

Произвольная программа пройдёт 24 сентября.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что важнее для Трусовой — пять безошибочных четверных в произвольной или идеальная короткая программа с тройным акселем.

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