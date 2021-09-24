Сарнавский и Магомедов показали равный вес перед ACA 129

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Практически равный вес сделали участники главного боя турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 129 Рашид Магомедов и Александр Сарнавский.
Сарнавский и Магомедов показали равный вес перед ACA 129
  • © aca-mma.com

В преддверии противостояния соперники прошли церемонию взвешивания, по итогам которой показали абсолютно равный вес — 70,6 кг.

У 37-летнего Магомедова по прозвищу «Горец» 25 побед и 5 поражений. У 32-летнего Сарнавского, представляющего школу единоборства «Шторм» Александра Шлеменко, 38 побед при 8 поражениях, сообщает пресс-служба чемпионата .

Турнир пройдет 24 сентября в «Баскет Холле Москва».

Полный кард ACA 129:

Ленар Сулейманов (Россия) — Нурелес Айдаров (Киргизия)

Каршыга Дауытбек (Казахстан) — Валодя Айвазян (Россия)

Алексей Полпудников (Россия) — Нурсултан Касымханов (Казахстан)

Асылжан Бакытжанулы (Казахстан) — Леонардо Силва (Бразилия)

митрий Парубченко (Украина) — Турал Рагимов (Азербайджан)

Павел Гордеев (Россия) — Жоробек Тешебаев (Киргизия)

Элисмар Лима да Силва (Бразилия) — Бехруз Зухуров (Таджикистан)

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