Сарнавский и Магомедов показали равный вес перед ACA 129
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В преддверии противостояния соперники прошли церемонию взвешивания, по итогам которой показали абсолютно равный вес — 70,6 кг.
У 37-летнего Магомедова по прозвищу «Горец» 25 побед и 5 поражений. У 32-летнего Сарнавского, представляющего школу единоборства «Шторм» Александра Шлеменко, 38 побед при 8 поражениях, сообщает пресс-служба чемпионата .
Турнир пройдет 24 сентября в «Баскет Холле Москва».
Полный кард ACA 129:
Ленар Сулейманов (Россия) — Нурелес Айдаров (Киргизия)
Каршыга Дауытбек (Казахстан) — Валодя Айвазян (Россия)
Алексей Полпудников (Россия) — Нурсултан Касымханов (Казахстан)
Асылжан Бакытжанулы (Казахстан) — Леонардо Силва (Бразилия)
митрий Парубченко (Украина) — Турал Рагимов (Азербайджан)
Павел Гордеев (Россия) — Жоробек Тешебаев (Киргизия)
Элисмар Лима да Силва (Бразилия) — Бехруз Зухуров (Таджикистан)