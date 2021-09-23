Джошуа рассказал об ожиданиях от боя с Усиком

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлой весовой категории британец Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с украинским боксёром Александром Усиком.

«Этот бой даёт мне мотивацию попробовать себя против правши. Это было непросто, но мы получали удовольствие от тренировок, потому что видели прогресс. Если ты видишь свой прогресс, то кто угодно, даже ребёнок или собака, захочет делать ещё больше. Поэтому я тоже хотел всё больше и больше тренироваться», — цитирует британского боксёра «РЕН ТВ».

По словам Джошуа, он с нетерпением ждёт возможности показать своим поклонникам, над чем он работал в тренажёрном зале. Боксёр из Великобритании рассказал, что упорно тренировался, проводил спарринги и бил по тяжёлой груше.

Бой состоится 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хостпур» в Лондоне.

На счету британца 24 победы и одно поражение в 25 боях. У украинца 18 побед в 18 поединках.

Ранее сообщалось, что Усик заработает за бой с Джошуа до €5 млн.