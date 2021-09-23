Гаджиев назвал фаворита боя Усик — Джошуа

Президент Fight Nights Gobal Камил Гаджиев поделился ожиданиями от титульного боя украинского боксёра Александра Усика с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлой весовой категории Энтони Джошуа из Великобритании.

«Сегодня Джошуа — фаворит. Усик пока ничего большого в этом весе не показал, но такого мастера, точного, подвижного, как Усик, Джошуа, возможно, ещё не встречал», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

Гаджиев признался, что считает Усика «нашим бойцом», поскольку 34-летний украинец представляет советскую боксёрскую школу.

«Поэтому болеть буду за него двумя руками», — добавил он.

Бой состоится 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хостпур» в Лондоне.

На счету британца 24 победы и одно поражение в 25 боях. У украинца 18 побед в 18 поединках.

Ранее сообщалось, что Усик заработает за бой с Джошуа до €5 млн.