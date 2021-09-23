Гаджиев назвал фаворита боя Усик — Джошуа
- Reuters
«Сегодня Джошуа — фаворит. Усик пока ничего большого в этом весе не показал, но такого мастера, точного, подвижного, как Усик, Джошуа, возможно, ещё не встречал», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.
Гаджиев признался, что считает Усика «нашим бойцом», поскольку 34-летний украинец представляет советскую боксёрскую школу.
«Поэтому болеть буду за него двумя руками», — добавил он.
Бой состоится 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хостпур» в Лондоне.
На счету британца 24 победы и одно поражение в 25 боях. У украинца 18 побед в 18 поединках.
Ранее сообщалось, что Усик заработает за бой с Джошуа до €5 млн.