Усик: наш бой с Джошуа войдёт в историю

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Украинский боксёр Александр Усик поделился ожиданиями от поединка с британцем Энтони Джошуа.
Усик: наш бой с Джошуа войдёт в историю
  • Reuters

«Я отлично чувствую себя. Хочу поблагодарить свою команду и команду Энтони за то, что этот отличный бой состоится. Я нахожусь в предвкушении субботнего противостояния. Бои входят в историю, и сейчас мы напишем ещё одну страничку в истории. Этот поединок будут обсуждать, анализировать, смотреть по телевизору», — приводит заявление Усика на пресс-конференции РИА Новости.

Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе. На его счету 18 побед в 18 поединках.

Джошуа — чемпион по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлой весовой категории. У него 24 победы и одно поражение в 25 боях.

Бой состоится 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хостпур» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Усик провели первую дуэль взглядов перед боем.

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