Усик: меня не беспокоит разница в размерах с Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал разницу в размерах с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлой весовой категории британцем Энтони Джошуа.

«Так всю жизнь было. Кто-то был больше, кто-то был меньше. Те, кто говорят об этом, не до конца понимают, что происходит. Меня не беспокоит разница в размерах с Джошуа», — цитирует Усика Sky Sports в Twitter.

Бой состоится 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хостпур» в Лондоне.

На счету британца 24 победы и одно поражение в 25 боях. У украинца 18 побед в 18 поединках.

Ранее сообщалось, что Усик заработает за бой с Джошуа до €5 млн.