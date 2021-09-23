Усик: меня не беспокоит разница в размерах с Джошуа
- Reuters
«Так всю жизнь было. Кто-то был больше, кто-то был меньше. Те, кто говорят об этом, не до конца понимают, что происходит. Меня не беспокоит разница в размерах с Джошуа», — цитирует Усика Sky Sports в Twitter.
Бой состоится 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хостпур» в Лондоне.
На счету британца 24 победы и одно поражение в 25 боях. У украинца 18 побед в 18 поединках.
Ранее сообщалось, что Усик заработает за бой с Джошуа до €5 млн.