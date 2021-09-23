Гончаренко получил дисквалификацию и штраф 250 тысяч рублей за оскорбление судей

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко получил дисквалификацию и штраф за оскорбление судей в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (2:0).

Гончаренко дисквалифицировали на три матча РПЛ и отштрафовали на 250 тыс. рублей, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Краснодара». На 65-й минуте игры Гончаренко получил красную карточку.

Согласно записи в протоколе матча на сайте РПЛ, тренер был удалён за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений».

Ранее Гончаренко поделился мнением о победе над «Ленинградцем» в матче группового этапа Кубка России.