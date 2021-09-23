Гончаренко: у «Краснодара» есть желание пройти в Кубке России как можно дальше

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над «Ленинградцем» в матче группового этапа Кубка России.

«Мы не ожидали простого матча, потому что такие кубковые встречи характеризуются тем, что для «Ленинградца» это самая важная игра в сезоне. Соответственно, уровень их мотивации очень высокий. Мы со всей серьёзностью подошли к игре. Да, была ротация, кому-то дали паузу, но привезли основной состав, потому что у «Краснодара» есть желание пройти в Кубке России как можно дальше», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

По мнению тренера, «Краснодар» не очень остро сыграл в атаке.

«Может быть, не могли долго приспособиться к мячу и полю, очень сложно было играть между линиями, больше играли флангами. Порадовало, что после потери мяча быстро возвращали его. И отношение футболистов к игре было на хорошем уровне», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Рощино Арена» и завершилась со счётом 2:0. В составе краснодарской команды забитыми мячами отметились Александр Черников и Гжегож Крыховяк.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА объявил стартовый состав на игру второго тура группового этапа Кубка России с ижевским «Зенитом».