Черевченко восстановится от болезни к матчу «Химки» — «Локомотив»

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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко восстановится от болезни к матчу девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
Черевченко восстановится от болезни к матчу «Химки» — «Локомотив»
  • © fckhimki.com

«К «Локомотиву» Черевченко будет готов. Он выздоравливает и будет возглавлять команду на поле. Мог бы и в Саранск полететь, но решили его поберечь», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Напомним, тренер покинул стадион перед встречей седьмого тура РПЛ с «Уфой» из-за поднявшейся температуры.

Все тесты Черевченко на коронавирус показали отрицательный результат.

Игра «Химок» с «Локомотивом» состоится 26 сентября на стадионе «Арена Химки». Начало — в 14:00 мск.

Ранее московский ЦСКА объявил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Кубка России с ижевским «Зенитом».

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