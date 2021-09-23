Черевченко восстановится от болезни к матчу «Химки» — «Локомотив»
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«К «Локомотиву» Черевченко будет готов. Он выздоравливает и будет возглавлять команду на поле. Мог бы и в Саранск полететь, но решили его поберечь», — цитирует Терюшкова ТАСС.
Напомним, тренер покинул стадион перед встречей седьмого тура РПЛ с «Уфой» из-за поднявшейся температуры.
Все тесты Черевченко на коронавирус показали отрицательный результат.
Игра «Химок» с «Локомотивом» состоится 26 сентября на стадионе «Арена Химки». Начало — в 14:00 мск.
Ранее московский ЦСКА объявил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Кубка России с ижевским «Зенитом».