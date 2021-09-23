Кондратюк занял пятое место в короткой программе на Nebelhorn Trophy
- @ninety.ninth
Кондратюк получил от судей 81,48 балла, допустив ошибки во всех прыжковых элементах.
Первый результат показал американец Винсент Чжоу с 97,35 балла. Второй — француз Сяо Хим Фа (89,23), третий — австралиец Брендан Керри (85,89).
Для подтверждения третьей путёвки мужской сборной России на Олимпийские игры Кондратюку нужно войти в число семи сильнейших на турнире в Оберстдорфе.
Ранее Елизавета Туктамышева исполнила три тройных акселя на тренировке перед первым этапом Кубка России.