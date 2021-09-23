Кондратюк занял пятое место в короткой программе на Nebelhorn Trophy

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Российский фигурист Марк Кондратюк по итогам короткой программы занял пятое место на Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе — олимпийском квалификационном турнире по фигурному катанию.
Кондратюк занял пятое место в короткой программе на Nebelhorn Trophy
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Кондратюк получил от судей 81,48 балла, допустив ошибки во всех прыжковых элементах.

Первый результат показал американец Винсент Чжоу с 97,35 балла. Второй — француз Сяо Хим Фа (89,23), третий — австралиец Брендан Керри (85,89).

Для подтверждения третьей путёвки мужской сборной России на Олимпийские игры Кондратюку нужно войти в число семи сильнейших на турнире в Оберстдорфе.

Ранее Елизавета Туктамышева исполнила три тройных акселя на тренировке перед первым этапом Кубка России.

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