Туктамышева исполнила три тройных акселя на тренировке перед первым этапом Кубка России
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Туктамышева на тренировке чисто исполнила тройной аксель, каскад, тройной лутц, тройной тулуп, а также тройной флип.
Фигуристка в прогоне короткой программы ни разу не упала, но сделала примерно в шесть раз меньше прыжков, чем Александра Трусова.
Этап состоится в Сызрани с 22 по 26 сентября.
Ранее сообщалось, что Трусова не смогла исполнить тройной аксель в прогоне короткой программы на первом этапе Кубка России в Сызрани.