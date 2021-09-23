Туктамышева исполнила три тройных акселя на тренировке перед первым этапом Кубка России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила три чистых тройных акселя в прогоне короткой программы на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Туктамышева на тренировке чисто исполнила тройной аксель, каскад, тройной лутц, тройной тулуп, а также тройной флип.

Фигуристка в прогоне короткой программы ни разу не упала, но сделала примерно в шесть раз меньше прыжков, чем Александра Трусова.

Этап состоится в Сызрани с 22 по 26 сентября.

Ранее сообщалось, что Трусова не смогла исполнить тройной аксель в прогоне короткой программы на первом этапе Кубка России в Сызрани.