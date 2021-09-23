Боброва предложила угадать партнёра по «Ледниковому периоду»

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва подтвердила своё участие в программе «Ледниковый период».

«Конечно, мы не можем раскрывать пока имена и лица своих партнёров. Хочется дотянуть интригу до последнего. Но никто не может запретить поиграть в игру «Угадай кто?». Жду ваши варианты в комментариях! Вполне возможно, что вы узнаете его по хохолку», — написала Боброва в Instagram.

Фигуристка выложила фото партнёра по шоу со спины.

Напомним, в прошлом году Боброва принимала участие в «Ледниковом периоде» с певцом Владом Соколовским.

Ранее Марк Кондратюк занял пятое место в короткой программе на Nebelhorn Trophy.