«Динамо» увеличили разрешенную посещаемость матчей КХЛ до 30 процентов

Разрешённая посещаемость домашних матчей московского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) увеличена до 30% от общей вместимости арены.

Как сообщается на официальном сайте московского клуба, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве допуск зрителей на домашние встречи будет осуществляться только при наличии QR-кода.

Общая вместимость «ВТБ» доходит до 14 тыс. зрителей.

Ближайшую домашнюю игру чемпионата «Динамо» проведёт 28 сентября, когда встретится в московском дерби со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что дубль Галиева принёс «Динамо» победу над «Сибирью» в матче КХЛ.