«Динамо» увеличили разрешенную посещаемость матчей КХЛ до 30 процентов
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Как сообщается на официальном сайте московского клуба, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве допуск зрителей на домашние встречи будет осуществляться только при наличии QR-кода.
Общая вместимость «ВТБ» доходит до 14 тыс. зрителей.
Ближайшую домашнюю игру чемпионата «Динамо» проведёт 28 сентября, когда встретится в московском дерби со «Спартаком».
Ранее сообщалось, что дубль Галиева принёс «Динамо» победу над «Сибирью» в матче КХЛ.