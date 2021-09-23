«Динамо» увеличили разрешенную посещаемость матчей КХЛ до 30 процентов

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Разрешённая посещаемость домашних матчей московского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) увеличена до 30% от общей вместимости арены.
«Динамо» увеличили разрешенную посещаемость матчей КХЛ до 30 процентов
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Как сообщается на официальном сайте московского клуба, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве допуск зрителей на домашние встречи будет осуществляться только при наличии QR-кода.

Общая вместимость «ВТБ» доходит до 14 тыс. зрителей.

Ближайшую домашнюю игру чемпионата «Динамо» проведёт 28 сентября, когда встретится в московском дерби со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что дубль Галиева принёс «Динамо» победу над «Сибирью» в матче КХЛ.

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