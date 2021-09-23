Газизов назвал «Спартак» раздражителем для всех

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Газизов назвал «Спартак» раздражителем для всех
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«Матч за очки! «Спартак» для всех раздражитель. Не только для «Уфы». Принципиальный соперник? Нет, конечно! Ну как. Принципиальный соперник, потому что нужно зарабатывать очки. Для меня же этот матч не будет особенным», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Матч девятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Уфой» пройдёт 25 сентября в Москве, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее УЕФА поздравил Роналдо с юбилеем и вспомнил о его голах в матче со «Спартаком».

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