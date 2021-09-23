Жулин высказался о плотном графике соревнований Трусовой

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением относительно плотного графика соревнований фигуристки Александры Трусовой.

«Надо доверять тренерам и хорошо тренироваться. Им виднее. Тутберидзе — опытный человек, для чего-то им это надо. Приведу в пример футбол: англичане играют два раза в неделю, а сил у них почему-то в четыре раза больше, чем у россиян, которые играют один раз в неделю. Вот и весь ответ», — цитирует Жулина «Чемпионат».

На прошлой неделе Трусова стала победительницей турнира U.S. International Classic в США. Фигуристка собирается участвовать в первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

Ранее сообщалось, что на первом этапе Кубка России по фигурному катанию журналисты не смогут общаться с фигуристами.