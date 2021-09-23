Журналистам запретили общаться с фигуристами на этапе Кубка России в Сызрани
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- РИА Новости
Как сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), на соревнованиях не будут предусмотрены пресс-центр и микст-зоны.
Отмечается, что очного общения журналистов с фигуристами на арене не предполагается.
Этап состоится в Сызрани с 22 по 26 сентября.
Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов включены в заявку на первый этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.