Журналистам запретили общаться с фигуристами на этапе Кубка России в Сызрани

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На первом этапе Кубка России по фигурному катанию журналисты не смогут общаться с фигуристами.
Журналистам запретили общаться с фигуристами на этапе Кубка России в Сызрани
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), на соревнованиях не будут предусмотрены пресс-центр и микст-зоны.

Отмечается, что очного общения журналистов с фигуристами на арене не предполагается.

Этап состоится в Сызрани с 22 по 26 сентября.

Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов включены в заявку на первый этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

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