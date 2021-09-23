Миладинович: не только я, но и вся Сербия любит Путина
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- РИА Новости
«Вы знаете, что не только я, но и вся Сербия любит Путина», — цитирует Миладиновича «РБ Спорт».
Он также рассказал о желании получить российское гражданство.
«Я правда люблю Россию», — добавил футболист.
Напомним, Миладинович выступает за «Сочи» с 2018 года. В сезоне-2021/22 он будет представлять «Нижний Новгород» на правах аренды.
Ранее Миладинович рассказал, что нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе не извинился после столкновения в матче РПЛ.