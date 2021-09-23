Миладинович рассказал, что Понсе не извинился после столкновения в матче РПЛ

Сербский защитник «Сочи», выступающий на правах аренды в «Нижнем Новгороде», Иван Миладинович рассказал о столкновении с нападающим московского «Спартака» Эсекьелем Понсе в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Меня не было полтора месяца: я всё это время ничего не делал, пока гематома в голове полностью не рассосалась. Слава богу, это произошло быстро, и теперь я могу вернуться к тренировкам», — цитирует Миладиновича «РБ Спорт».

Он также рассказал о своём диагнозе, который был поставлен после столкновения. Миладинович отметил, что не помнит момент удара. Он дал оценку действиям Понсе после столкновения.

«Не извинился. Это странно. Я понимаю, что это не было сделано специально. Но столкновение всё равно было очень опасным», — добавил Миладинович.

Матч завершился победой «Нижнего Новгорода» со счётом 2:1.

Ранее «Нижний Новгород» победил барнаульское «Динамо» в матче Кубка России.