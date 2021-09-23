Миладинович рассказал, что Понсе не извинился после столкновения в матче РПЛ
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- РИА Новости
«Меня не было полтора месяца: я всё это время ничего не делал, пока гематома в голове полностью не рассосалась. Слава богу, это произошло быстро, и теперь я могу вернуться к тренировкам», — цитирует Миладиновича «РБ Спорт».
Он также рассказал о своём диагнозе, который был поставлен после столкновения. Миладинович отметил, что не помнит момент удара. Он дал оценку действиям Понсе после столкновения.
«Не извинился. Это странно. Я понимаю, что это не было сделано специально. Но столкновение всё равно было очень опасным», — добавил Миладинович.
Матч завершился победой «Нижнего Новгорода» со счётом 2:1.
Ранее «Нижний Новгород» победил барнаульское «Динамо» в матче Кубка России.